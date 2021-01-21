Жителя Калмыкии, державшего ребенка на цепи, приговорили к четырем годам колонии

ЭЛИСТА, 21 января. /ТАСС/. Жителя Калмыкии, который 2,5 часа удерживал 11-летнего мальчика на цепи в воспитательных целях, приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"30-летний мужчина признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего"). Сарпинский районный суд Республики Калмыкия с учетом мнения гособвинителя и неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 21 августа 2020 года мужчина на 2,5 часа в качестве наказания за плохое поведение привязал племянника своей сожительницы 2009 года рождения цепью к деревянному подлокотнику дивана. После этого он вывел ребенка во двор дома и приковал его к металлическому столбу, добавили в пресс-службе.