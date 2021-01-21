Экс-полицейского из Элисты приговорили к девяти годам колонии за ДТП с двумя погибшими

ЭЛИСТА, 21 января. /ТАСС/. Элистинский городской суд в пятницу приговорил бывшего сотрудника полиции к девяти годам колонии общего режима за совершенное в конце 2019 года ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"31-летний экс-сотрудник полиции признан виновным в совершении преступления по п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"). Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности подсудимого и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд в качестве дополнительного наказания также запретил осужденному управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Исковые требования потерпевших в части компенсации морального вреда суд частично удовлетворил. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария с участием двух автомобилей произошла в Элисте 12 октября 2019 года в 05:45 мск. Автомобиль Меrсedes-Benz ML 350 под управлением бывшего сотрудника МВД по Калмыкии выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия. Виновник ДТП покинул место происшествия, а в судебном заседании попытался инсценировать алиби. Однако доводы бывшего полицейского и противоречили представленным стороной обвинения доказательствам.