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В Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых

Еще пятеро пострадали
© State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. При пожаре в доме престарелых в Харькове 15 человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС Украины в четверг.

"21 января в 15:03 (по Киеву; 16:03 мск) в г. Харьков по ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Для тушения пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.

Местные издания сообщают со ссылкой на спасательные службы, что число пострадавших достигло девяти, все они госпитализированы.

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