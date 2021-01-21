Зеленский поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно создать государственную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове, а министру внутренних дел страны взять открыть и взять под контроль соответствующее уголовное дело.

"Поручаю кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову "открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват".

Ранее сегодня Государственная служба по ЧС Украины сообщила о пожаре в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых в Харькове. По данным ГСЧС, 15 человек погибли, девять пострадали. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Для тушения пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.