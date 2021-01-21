Мосгорсуд смягчил наказание одному из осужденных за поджог Никулинского суда

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг сократил на один месяц срок наказания одному из фигурантов дела о поджоге Никулинского суда Москвы Рафису Галимову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы в отношении Галимова Р. Ф. и Ибрагимова Р. М. Суд апелляционной инстанции постановил приговор районного суда изменить, смягчить назначенное наказание Рафису Галимову по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 167 УК РФ, окончательно назначив ему наказание на срок 3 года и 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Дорогомиловский суд признал их виновными по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия") УК РФ и назначил Галимову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Ибрагимову - четыре года колонии строгого режима.

В ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Ущерб от пожара составил порядка 300 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично.

Как сообщал ТАСС источник, заказчиком поджога является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Он скрылся и объявлен в розыск.