Прокуратура Украины возбудила дело по факту гибели людей в доме престарелых в Харькове

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту пожара в частном пансионате для престарелых в Харькове. Об этом сообщила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей по ч. 2 ст. 270 УК Украины", - написала она в Facebook.

Генпрокурор сообщила, что пожар, который произошел в четверг в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова, локализован. "В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали", - уточнила она.