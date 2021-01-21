Три фигуранта дела о закупках медицинского кислорода в Ульяновске получили условные сроки

УЛЬЯНОВСК, 21 января. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь, экс-директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее бывший заместитель Евгений Коган получили условные сроки по делу о хищении при закупках медицинского кислорода. Такое решение было вынесено в четверг на заседании Ленинского районного суда Ульяновска, передает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Когану наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года со штрафом 800 тыс. рублей, Кузнецовой - сроком на 3 года 6 месяцев условно со штрафом 700 тыс. рублей, Дегтярю - сроком на 2 года 6 месяцев условно со штрафом 200 тыс. рублей", - сказал судья.

Дегтярь в беседе с журналистами уточнил, что не считает себя виновным и рассчитывал на оправдательный приговор. "Я не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор", - пояснил он.

В свою очередь гособвинитель Максим Фролов сообщил журналистам, что не согласен с назначением условных сроков трем фигурантам дела. "Суд признал [подсудимых] виновными в тех преступлениях, которые просила признать сторона защиты. В данном случае сторона обвинения может быть только не согласна с наказанием, которое было назначено подсудимым Дегтярю, Когану и Кузнецовой, а именно по применению статьи 73 УК РФ [условное осуждение], поскольку мы просили реальное лишение свободы", - сказал он, добавив, что прокуратура рассмотрит вопрос по обжалованию решения суда после получения приговора.

Еще один бывший министр здравоохранения, Рашид Абдуллов, приговорен судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 700 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, и должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2,5 года.

Еще один фигурант дела, бывший вице-спикер заксобрания региона Игорь Тихонов, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.