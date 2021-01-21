Суд арестовал депутата Госсобрания Мордовии Брыкова по делу о взятке в 7 млн рублей

ТАСС, 21 января. Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта депутату Госсобрания Мордовии Вячеславу Брыкову, подозреваемому по делу о даче взятки, сообщается в четверг на сайте суда.

"Действующему депутату Государственного собрания Республики Мордовия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 17 марта 2021 года включительно. Брыкову инкриминируется то, что 30 декабря 2015 года он, занимая должность председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", действуя группой лиц по предварительному сговору с акционером ПАО КБ "МПСБ" [бывшим проректором МГУ им. М. В. Ломоносова] А. Гришиным и неустановленными следствием лицами, передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия А. Тренькину взятку в сумме более 7 млн рублей. Денежные средства были перечислены на лицевой счет, открытый на имя его [Тренькина] дочери в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк России", - говорится в сообщении.

По версии следствия, взятка была передана за отзыв предписания и отказ от привлечения к банковским ограничениям. Стороны заключили договор купли-продажи акций коммерческой организации, после чего при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. рублей взяткодатели перечислили за них более 7 млн рублей.

Ранее в отношении Тренькина было возбуждено уголовное дело о получении взятки, ему отправили под домашний арест. Бывший проректор МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Гришин, в отношении которого продолжается расследование уголовных дел о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и даче взятки, ранее также был помещен под домашний арест.