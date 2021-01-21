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В Татарстане возбудили дело из-за призывов к массовым беспорядкам

Автор сообщения, которое появилось в одной из соцсетей, пока неизвестен

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам в одной из соцсетей. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, "злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению". Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего информацию.

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