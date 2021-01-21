Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 359

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Количество пациентов в Буйнакске, обратившихся к врачам с признаками отравления, выросло до 359, среди них 251 ребенок. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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"Среди жителей Буйнакска зарегистрирована массовая вспышка острой кишечной инфекции с общим числом пострадавших (в количестве) 359", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди обратившихся 251 ребенок возрастом до 17 лет.

Отмечается, что по предписанию Роспотребнадзора региона начаты работы по строительству помещения для обеззараживания воды в Буйнакске.

Ранее сообщалось о 303 обратившихся за помощью к медикам. Из них 199 человек были госпитализированы, большинство уже выписаны.