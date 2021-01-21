Число отравившихся в школе в Череповце детей возросло до 28

ВОЛОГДА, 21 января. /ТАСС/. Количество пострадавших от острой кишечной инфекции детей в школе №27 города Череповца увеличилось до 28, из них 25 лечатся амбулаторно, трое находятся на лечении в Вологодской областной клинической больнице №2, говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

Накануне в среду было известно о 23 отравившихся учениках разных классов. Дети жаловались на боли в животе, рвоту, диарею.

"Ученики школы №27 Череповца до 22 января 2021 года переведены на домашнее обучение. Причина - острая кишечная инфекция среди учащихся разных классов. На данный момент 25 школьников проходят лечение амбулаторно, трое находятся в инфекционном отделении Вологодской областной клинической больницы №2. Все дети в удовлетворительном состоянии", - привела пресс-служба слова начальника управления образования Череповца Марии Барабановой.

По ее данным, для установления источника заражения проводится расследование территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по области, взяты смывы, обследуется персонал пищеблока. В помещениях школы проводится дезинфекция.

В среду прокуратура области и следственное управление СК РФ по региону сообщили о проведении проверок по сообщениям о вспышке кишечной инфекции в школе.