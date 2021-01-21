Суд приступил к рассмотрению дела журналиста "Черновика" Гаджиева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и еще двоих уроженцев республики, обвиняемых в организации финансирования терроризма и участии в деятельности террористической организации. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд приступил к рассмотрению дела в отношении Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Сегодня установили личности подсудимых, сторона обвинения предъявила обвинение", - сказал представитель суда, добавив, что следующее заседание состоится 27 января.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела до 28 апреля.

По версии следствия, в 2009 году Гаджиев, Ризванов, Тамбиев и другие неустановленные лица объединились с Исраилом Ахмеднабиевым, который придерживается радикальных религиозных взглядов, для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций.

Являясь редактором отдела "Религия" газеты "Черновик", Гаджиев опубликовал ряд статей, в которых призывал граждан вносить средства в созданные членами группы якобы благотворительные фонды, а также пытался воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их к участию в деятельности террористической организации. На счета фондов поступило не менее 68 млн рублей, $200 тыс. и 48 тыс. турецких лир.

В июле 2019 года Гаджиева задержали, позже суд принял решение об его аресте. В июле Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль. Расследование уголовного дела в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, продолжается.