Водитель скорой в ДТП под Калугой мог потерять управление при обгоне

ТАСС, 21 января. Водитель машины скорой помощи, попавшей в четверг в ДТП в Калужской области, по предварительной информации, пошел на обгон и потерял управление. Об этом сообщил в своем Telegram -канале губернатор региона Владислав Шапша.

ДТП произошло в четверг на 243-м км трассы М-3 "Украина". По данным регионального управления МВД, в результате столкновения автомобиля скорой помощи и большегруза погибли две пациентки 1995 и 2003 годов рождения.

"Дорога в нормативном состоянии. По предварительной информации, водитель скорой помощи пошел на обгон, потерял управление", - написал Шапша.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), ранее следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, машина скорой помощи двигалась из Людинова в Калугу, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Фельдшер скорой помощи и водитель с травмами доставлены в реанимацию Сухиничской районной больницы.