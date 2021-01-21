В Харькове 22 января объявили траур из-за гибели 15 человек при пожаре в доме престарелых

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Траур в связи с гибелью 15 человек в результате пожара в доме престарелых объявлен в Харькове в пятницу, 22 января. Об этом сообщил в четверг на внеочередном заседании правительства заместитель главы Харьковской областной госадминистрации Александр Скакун.

"В пятницу в Харькове объявлен траур из-за трагедии в доме престарелых", - сказал он. Скакун сообщил также, что семьям жертв окажут помощь за счет средств городского бюджета.

Правительство Украины на внеочередном заседании создало комиссию для расследования пожара. "Распоряжение кабинета министров о создании комиссии для расследования пожара в доме престарелых принято. Отчет об итогах ее работы предоставить не позже, чем через месяц", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как проинформировал на заседании глава МВД Украины Арсен Аваков, дом престарелых работал нелегально. "Учреждение работало вне правового поля. Его не было в соответствующем реестре", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно создать госкомиссию для расследования причин пожара, а министру внутренних дел страны - возбудить уголовное дело и взять его расследование под контроль.

Пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел в четверг днем, в результате чего 15 человек погибли, девять пострадали. Площадь пожара составила 100 кв. м.