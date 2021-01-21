Сотрудников ФБК Ярмыш и Албурова задержали в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Также задержан сотрудник ФБК Георгий Албуров.

"Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома", - рассказал собеседник агентства.

Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова, о чем он рассказал журналистам. Сотрудники доставили его в отделение.

Как пояснил ТАСС источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. Ранее сотрудники полиции задержали бывшего кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по аналогичному основанию.

Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП).

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января, в том числе на Пушкинской площади. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.