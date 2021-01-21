В Роспотребнадзоре назвали причину заболевания школьников в Электростали

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Норовирусная инфекция стала причиной заболевания школьников в Электростали в Подмосковье. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"В ходе проводимого эпидрасследования установлено, что все заболевшие - учащиеся одного класса. По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации <…> По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле подмосковного управления Роспотребнадзора.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, 19 января в больницу в Электростали с жалобами обратились родители 14 школьников, дети жаловались на плохое самочувствие. Все они осмотрены врачами на дому, состояние оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.