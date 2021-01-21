Соболь грозит арест на 10 суток за нарушение правил организации митинга

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, задержанной ранее в Москве, грозит арест до 10 суток за нарушение правил организации либо проведения митинга. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу", - сказал адвокат.

По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Как рассказала журналистам сама Соболь, в настоящее время "ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол".

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали бывшего кандидата в Мосгордуму, сотрудницу ФБК Любовь Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию.

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.