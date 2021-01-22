В Хабаровском крае сотрудник МЧС получил 9,5 лет лишения свободы за мошенничество и взятку

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил 9,5 лет лишения свободы и крупный штраф сотруднику МЧС, который за взятку оказывал покровительство бизнесменам при исполнении контрактов на поставки товаров и услуг для нужд подразделения ведомства. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в распространенном релизе.

Приговор вынесен бывшему начальнику службы материально-технического обеспечения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), трех преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), а также преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мужчина также был уволен со службы.

В 2015-2018 годах обвиняемый получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении госконтрактов по выполнению работ, предоставлению услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. "Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 млн 300 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

По данным прокуратуры Хабаровского края, он также присвоил себе около 300 тыс. рублей, которые направлялись подразделению в качестве пожертвования или дарения.