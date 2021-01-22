В Якутии погибли два ребенка при пожаре в жилом доме

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Пожар в частном жилом двухквартирном доме произошел в одном из сел Мегино-Кангаласского района Якутии. На месте происшествия были обнаружены тела двух детей, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

"В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что 21 января в 18:51 (12:51 мск) в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района произошел пожар в частном жилом двухквартирном доме. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих детей 2014-го и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем по всей площади. В результате пожара поврежден дом по всей площади 96 кв. м. "В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета", - добавили в ведомстве.

В ликвидации пожара всего было задействовано три единицы пожарной техники и 10 человек.