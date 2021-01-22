На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Панов.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент аварии под землей находились 44 человека, из которых 41 эвакуировался.

В пресс-службе ПМХ сообщили, что после ЧП шахта приостановила работу.

"[Работа ]шахты приостановлена, [остановлена] добыча и проходка. Семьям погибших от компании будет оказана помощь", - рассказали в пресс-службе.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.

В новость внесены изменения (06:07 мск) - уточняется число погибших.