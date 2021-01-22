В селе на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8

ТАСС, 22 января. Вертолет Ми-8 совершил посадку через несколько минут после взлета в аэропорту села Кепервеем в Билибинском районе Чукотки, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного правительства.

"Вертолет взлетел и сел буквально через несколько минут в аэропорту села Кепервеем. Предварительной причиной аварийной посадки стало падение давления в двигателе воздушного судна. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказал собеседник агентства.

О количестве пассажиров на воздушном судне не сообщается. Также не уточняется, какой авиакомпании принадлежит вертолет.

В филиале "Аэронавигации Северо-Востока" ТАСС сообщили, что вертолет принадлежит национальной службе санитарной авиации, оно направлялось в аэропорт Певека. На борту находились три члена экипажа.

Кепервеем - удаленное чукотское село в Билибинском районе. Население около 300 человек.

В новость внесены изменения (05:09 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.