СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух горняков на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением горной породы, из-за которого погибли два горняка на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Три человека были заблокированы в забое. В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются. Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила пресс-служба.

В СК уточнили, что в горной выработке шахты произошли выбросы угля и породы с повышенным газовыделением. Сообщение об инциденте поступило в 02:40 (22:40 мск). По данным регионального ГУ МЧС, в шахте на тот момент находились 44 человека, 41 вышел на поверхность. На месте обрушения три отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) ведут поисковые работы.

Шахта имени С.Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.