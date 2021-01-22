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СМИ: не менее восьми человек погибли при взрыва на юго-западе Индии

В радиусе 30 км были повреждены здания и выбиты стекла

ТАСС, 22 января. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва грузовика в штате Карнатака на юго-западе Индии. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India.

По ее сведениям, в кузове грузовика могли быть палочки из желатина или другие материалы для взрывных работ на каменоломне. По предварительной информации, в момент взрыва машина была припаркована, а рабочие находились рядом. В радиусе 30 км от взрыва были повреждены здания и выбиты стекла.

Информации о пострадавших и других подробностей издание не приводит.

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