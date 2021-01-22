Суд прекратил дело о заражении онкобольных детей гепатитом С в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 января. /ТАСС/. Благовещенский городской суд вынес решение о прекращении уголовного дела, возбужденного в связи с массовым заражением онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), в связи с истечением срока давности привлечения по делу, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Батурской И. П., Платовой Г. В., Серга А. П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд постановил: прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, в результате халатности заместителя главврача по лечебной работе Аси Серга и заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии Галины Платовой и Ирины Батурской в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов. В ходе расследования установлено, что общее число зараженных вирусным гепатитом С - более 160 детей.

В Благовещенском горсуде уточнили, что уголовное дело поступило в суд 28 октября 2020 года. В деле 149 томов, некоторые до 300 листов. Срок рассмотрения по данному делу истек 31 декабря 2020 года.