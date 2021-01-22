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Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

В том числе два ребенка

ТАСС, 22 января. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes на дороге Самара - Уфа - Челябинск, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пятницу в Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан.

"Сегодня, 22 января, на 1483 км автодороги М5 Самара - Уфа - Челябинск столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Теги
РоссияБашкортостанЧелябинская область
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