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WSJ: индонезийский Boeing мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя

Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено
© AP Photo/Achmad Ibrahim

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

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По словам источников издания, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено.

Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения.

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