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Два человека погибли при пожаре в Петербурге

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на юге Санкт-Петербурга в пятницу утром, в результате погибли два человека и еще двое пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Двое погибших и двое пострадавших", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Купчинской во Фрунзенском районе поступило в 03:45 мск. Пожар произошел в комнате, его площадь составила 2 квадратных метра. Около 06:00 мск была объявлена полная ликвидация пожара.

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