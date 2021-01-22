Два человека погибли при пожаре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на юге Санкт-Петербурга в пятницу утром, в результате погибли два человека и еще двое пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Двое погибших и двое пострадавших", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Купчинской во Фрунзенском районе поступило в 03:45 мск. Пожар произошел в комнате, его площадь составила 2 квадратных метра. Около 06:00 мск была объявлена полная ликвидация пожара.