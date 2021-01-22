Спасатели подняли тела троих погибших в шахте Кузбасса горняков на поверхность

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Горноспасатели подняли на поверхность тела всех троих горняков, которые погибли под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

"Тела подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Двое были обнаружены и извлечены из-под завалов практически сразу, поиски третьего велись еще несколько часов. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Власти региона и руководство промышленного холдинга окажут семьям погибших помощь и поддержку. На предприятии создан и работает оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ПМХ, на месте аварии продолжается проветривание подземных выработок. "Информации о возможности повторного выброса [метана] не поступало", - добавил официальный представитель холдинга.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь.