Сотрудники УГИБДД по Москве задержали более 20 тысяч нетрезвых водителей В 2020 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 20 тысяч нетрезвых водителей задержаны сотрудниками столичной Госавтоинспекции в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За прошедший год сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено передвижение 21 125 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. На протяжении всего года сотрудниками ГИБДД уделялось особое внимание профилактической работе, связанной с недопущением передвижения водителей транспорта в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за прошлый год выявлено (в том числе на дорогах Москвы) более 2,6 тыс. водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, по данным ГИБДД, более 10 тыс. водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

"Возбуждено 1390 уголовных дел в отношении водителей, повторно допустивших управление транспортом в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение. Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии", - подчеркнули в пресс-службе.