Защита бизнесмена Быкова просит рассмотреть его дело в суде с участием присяжных

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств, просит рассмотреть его дело в суде с участием присяжных заседателей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Алексей Прохоров.

"Мы просим суд в составе присяжных. [Направили] ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом по существу в составе суда присяжных", - сообщил он.

В четверг СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о двойном убийстве в 1994 году. По сообщении ведомства, Быков вину свою не признал.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел конфликт с бизнесменом. В том же году перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Быков посчитал, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, решив их убить. Совершение преступления было поручено Владимиру Татаренкову и членам его банды. 24 июля 1994 года Науменко и Войтенко были застрелены киллерами группировки Татаренкова - Сергеем Бакуровым и Владимиром Чучковым. Позднее Бакуров был задержан и осужден за это убийство к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также к 13 годам лишения свободы был приговорен Татаренков, он уже отбыл наказание за это преступление.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.