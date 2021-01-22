На предприятии в Татарстане при разрушении резервуара погибли двое рабочих

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал при разрушение резервуара на открытой площадке предприятия "Малые нефтяные компании Татарстана". Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 09:50 мск в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе на предприятии ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке произошло разрушение резервуара. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", - сообщил источник.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмами рук, ног и грудной клетки доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов.

В пресс-службе республиканской прокуратуры подтвердили гибель двух человек, отметив при этом, что взрыва на месте ЧП не было. "Там произошел разрыв емкости, взрыва не было", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что прокуратура Сармановского района начала проверку в связи с инцидентом. "На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская", - отметили в пресс-службе, уточнив, что "надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ".