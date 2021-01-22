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Жительница Читы обнаружила в лесу тело пропавшего в середине января подростка

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено

ЧИТА, 22 января. /ТАСС/. Местная жительница в пятницу нашла в лесу рядом с микрорайоном Березка в Чите тело 13-летнего мальчика, который пропал 16 января, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Тело обнаружено в лесу в паре километров от микрорайона Березка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обнаружила тело совместная поисковая группа волонтеров поискового отряда имени Кости Долгова и полицейских, которым об обнаружении тела сообщила женщина", - сказал Марков.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение, что подросток ушел из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. В поисках участвовали более 100 человек. Через несколько дней следователи возбудили уголовное дело по признакам п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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