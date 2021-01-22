Следствие рассматривает поджог одной из версий причин пожара в доме престарелых в Харькове

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Следствие рассматривает три версии причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек. Среди версий - поджог, неосторожное обращение с огнем и замыкание электросети, сообщила в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Следственным путем проверяются следующие основные версии: пожар возник в результате поджога - занесения постороннего огня; пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети", - написала она в Facebook. Венедиктова добавила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия - допрашиваются свидетели, проводятся обыски.

Генпрокурор напомнила, что правоохранительные органы уже задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, - собственника домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатора дома и его жену - директора частного предприятия, а также администратора, который координировал работу пансионата. "Всем им готовятся обвинения и ходатайства об избрании меры пресечения", - заверила она.

Установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации по содействию проведению оздоровительной деятельности, "которая, вероятно, использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми", указала генпрокурор. Кроме того, у собственника домовладения на участке два здания, в одном из которых функционировал пансионат для престарелых без необходимой документации, а в соседнем - реабилитационный центр для алко- и наркозависимых, деятельность которого проверяется.

Венедиктова сообщила, что "прокуратура и ГБР (Государственное бюро расследований Украины) открыли дело, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины) выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте".

В четверг в доме престарелых в Харькове произошел пожар. Девять человек были спасены, на месте происшествия позже обнаружили тела 15 погибших. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать комиссию для расследования причин пожара. Как сообщил на заседании правительства глава МВД Арсен Аваков, дом престарелых работал нелегально, информация о нем отсутствовала в реестре. В пятницу в Харькове объявлен траур.