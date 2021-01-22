В Петербурге задержали подозреваемых в краже вагонного оборудования на 5 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в Санкт-Петербурге склад с похищенным вагонным оборудованием на сумму более 5 млн рублей, задержаны трое подозреваемых. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трое злоумышленников, один из которых был инженером материально-технического обеспечения ремонтного предприятия вагонного хозяйства, похищали колесные пары под видом ремонта железнодорожных составов. Для этого они с помощью специализированного инструмента поднимали вагоны и меняли качественные детали на непригодные для дальнейшей эксплуатации. Похищенные элементы ходовой части злоумышленники планировали продать частным собственникам подвижных составов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили склад, где хранилось украденное вагонное оборудование.

"Выяснилось, что помещение принадлежит фирме, соучредителем которой является один из подозреваемых. В ходе обысков сотрудниками полиции при участии Росгвардии найдено более 200 похищенных колесных пар и другого сопутствующего оборудования: концевые краны, боковые рамы, надрессорные рамки, катушки с кабелями. На некоторых деталях были перебиты идентификационные номера. По предварительной оценке, стоимость обнаруженных узлов и деталей составляет свыше 5 млн рублей", - рассказала Волк.

Один из подозреваемых заключен под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения еще двоим подозреваемым.