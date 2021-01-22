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Следователи назвали случившееся в Минске попыткой самоубийства

35-летний мужчина госпитализирован, сообщает СК Белоруссии

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Следователи расценили инцидент на площади Независимости в Минске как попытку совершения суицида. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет Белоруссии.

В ведомстве отметили, что, по данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске пытался совершить самоубийство.

В СК добавили, что он госпитализирован. "Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

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