СК возбудил уголовное дело после падения ребенка со второго этажа в торговом центре

ТАСС, 22 января. Уголовное дело возбудили в Смоленске после падения четырехлетнего ребенка со второго этажа в торговом центре. Мальчик с травмами находится в областной больнице, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту травмирования ребенка в одном из торговых центров города Смоленска", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, 21 января четырехлетний мальчик, находясь с родителями рядом с эскалатором на втором этаже торгового центра, взялся за поручень, оступился и упал в проем на первый этаж. "В настоящее время мальчик находится на лечении в областной больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела следователи проводят допросы работников и владельца торгового центра, будет дана принципиальная оценка ответственных за эксплуатацию эскалатора.