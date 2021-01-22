Суд арестовал и.о. директора водоканала в Буйнакске после массового отравления

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца чиновника, ответственного за обеспечение питьевой водой жителей города Буйнакска, где после массового отравления в больницы обратились более 300 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаба Шарипова в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - сообщил собеседник.

Согласно материалам дела, обвиняемый своевременно и должным образом не организовывал обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества и безопасности. В результате с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города с острой кишечной инфекцией обратились более 300 человек, в том числе 246 детей. Причиной инфекции стал прием питьевой воды, подаваемый населению из общего водопровода.