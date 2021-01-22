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Сход лавины в Норильске
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Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Следствие просит суд поместить его под домашний арест
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс "Гора Отдельная", Норильск, 9 января Денис Кожевников/ТАСС
Описание
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс "Гора Отдельная", Норильск, 9 января
© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", - сообщили в СК, добавив, что следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. 

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По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом. По результатам проверки главный специалист составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен лавиной.

Кроме того, в рамках дела двоим оперативным дежурным ЕДДС и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска предъявлено обвинение, еще одному оперативному дежурному обвинение предъявят в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, по предварительной версии следствия, дежурные ЕДДС, получая информацию от регионального главка МЧС о лавинной опасности, не включали ее в сводку, из-за чего власти муниципалитета не могли проводить превентивные мероприятия по предупреждению опасности. Начальник ГО и ЧС не осуществлял контроль за своими подчиненными.

Теги
РоссияКрасноярский крайСход лавины в Норильске
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