Число пострадавших в результате ЧП на предприятии в Татарстане выросло до трех

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате разрыва емкости на предприятии в Сармановском муниципальном районе Татарстана выросло до трех. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. "Новые данные о пострадавших в Сармановском районе: еще один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго - водителя большегруза - ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно. Таким образом, пострадавших всего пять [человек], из них погибли двое", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительной информации, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана". По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).