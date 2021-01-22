В Улан-Удэ собака напала на двух детей

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Собака напала на двух мальчиков 11 и 12 лет в Улан-Удэ, один из школьников госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минздраве Бурятии.

"Сегодня вечером в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлены двое детей, пострадавшие от укуса собак. У 12-летнего мальчика укушенные раны волосистой части головы, плеча, бедра и спины, проводится операция, его состояние оценивается как стабильное. Второй мальчик 11 лет поступил с укушенными ранами предплечий, его состояние удовлетворительное. Ему оказана необходимая медицинская помощь, ребенок отправлен домой", - сообщили в Минздраве.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, ЧП произошло в районе Мелькомбинат. "На улице Пищевая к сотрудникам вневедомственной охраны обратился мальчик, который кричал, что на соседней улице на его одноклассника напала собака. Там мужчины увидели, что крупный пес подмял под себя ребенка, они отогнали собаку и вызвали скорую помощь", - пояснили в пресс-службе.

За последний месяц это уже четвертый случай в столице Бурятии, связанный с нападением собак на людей. 24 декабря 2020 года пострадала 20-летняя девушка: в микрорайоне Забайкальский на нее напали несколько собак, сейчас пострадавшая лечится в Москве. В тот же день в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, он также перевезен для лечения в Москву, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". 13 января на улице Ключевской в Улан-Удэ свора собак напала на 18-летнюю девушку, она была госпитализирована.

После нападения животных на людей местные власти усилили работу служб по отлову безнадзорных животных. В микрорайоне Забайкальский организовали подвоз детей в школу на автобусе, также на улицах дежурят мобильные патрули, им помогают казаки. 26 января состоится внеочередная сессия Народного Хурала (парламента) Бурятии. Депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности владельцев домашних животных и приютов для животных за нарушения выгула и порядка регистрации питомцев.