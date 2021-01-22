Следствие по делу экс-замглавы ПФР Иванова о получении взятки завершено

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Иванову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Следствие по делу Иванова завершено, ему и еще одному фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела", - рассказал собеседник агентства.

Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), другому фигуранту - директору департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексею Копейкину - посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба фигуранта признали вину. Вместе с тем Генеральная прокуратура утвердила и подписала с Копейкиным досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем Московский городской суд ранее изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Летом прошлого года Иванов был также переведен под домашний арест.

Иванов и Копейкин были арестованы 12 июля 2019 года. Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

Басманный суд Москвы наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников в качестве обеспечительных мер в рамках уголовного дела о получении взятки. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей. Арестовано также имущество Копейкина. Иванов был уволен в связи с утратой доверия.