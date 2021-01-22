В Ростовской области обнаружили тела матери и ребенка, пропавших пять лет назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Тело жительницы Ставропольского края и ее ребенка, которые пропали в феврале 2015 года в Ростовской области, обнаружили в заброшенном колодце. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В 2015 году следователи по факту безвестного исчезновения 27-летней женщины и ее пятилетнего сына возбудили уголовное дело, предусмотренное п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка"). По данным следствия, женщина и ребенок, прибывшие из Ставропольского края, пропали на территории Усть-Донецкого района Ростовской области.

В ходе следствия версия об убийстве подтвердилась, отметили в пресс-службе. В совершении преступления подозреваются 29-летний житель Тарасовского района и 25-летний житель Усть-Донецкого района, находящийся в настоящее время в исправительной колонии.

"По предварительным данным, подозреваемые в феврале 2015 года совершили убийство потерпевших, после чего спрятали их тела в заброшенном колодце на территории Усть-Донецкого района. В настоящее время следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники полиции осуществляет осмотр места захоронения тел потерпевших", - сообщил представитель следственного управления.

В пресс-службе добавили, что в суд направлено ходатайство об избрании находящемуся на свободе фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу.