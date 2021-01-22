МВД проведет доследственную проверку из-за подготовки провокаций главами штабов Навального

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МВД России инициировало проведение доследственной проверки в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-центре ведомства.

"В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации. Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что в последние несколько дней на видеосервисе TikTok был размещен ряд видеороликов, в которых молодые люди в форменном обмундировании сотрудников полиции заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий, а также нежелании продолжать службу в органах внутренних дел. "МВД России опубликовало в своих официальных аккаунтах в социальных медиа разъяснение, что данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Некоторые из них уже принесли извинения, которые вы наверняка видели в соцсетях", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.