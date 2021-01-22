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В Череповце число отравившихся в школе детей увеличилось до 34

В связи со вспышкой острой кишечной инфекции дистанционное обучение в школе № 27 продлили до 26 января включительно

ВОЛОГДА, 22 января. /ТАСС/. Количество пострадавших от острой кишечной инфекции детей в школе № 27 города Череповца увеличилось до 34, из них трое госпитализированы, сообщили ТАСС в администрации города.

"Дистанционное обучение в школе № 27 продлили до 26 января включительно в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. На данный момент заболелих 34 ученика из разных классов школы, из них трое находятся на лечении в Вологодской детской областной клинической больнице. Состояние всех оценивается как удовлетворительное", - сообщили ТАСС в мэрии, отметив, что причины происшествия неизвестны, результаты исследований отобранных проб ожидаются позднее.

О вспышке инфекции стало известно 20 января, когда 23 ученика разных классов обратились в медучреждения с жалобами на боли в животе, рвоту, диарею. Прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.

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