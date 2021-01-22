В Подмосковье в 2020 году выявили почти 50 нарколабораторий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в прошлом году выявили на территории Московской области почти 50 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято почти полторы тонны наркотиков. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России по итогам расширенной коллегии областного главка министерства.

"В истекшем году на территории региона выявлено 47 нарколабораторий. Часть из них удалось обнаружить благодаря информации, полученной от жителей. Общее количество раскрытых наркопреступлений увеличилось на 7,4%. Из незаконного оборота изъято почти полторы тонны наркотических средств", - сказали в пресс-центре.

В МВД также отметили, что полицейские продолжают активную работу по борьбе с организованной преступностью. За прошлый год доказана причастность организованных групп и преступных сообществ к совершению почти 500 преступлений. Кроме того, сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность четырех банд, которым инкриминировано совершение 13 разбойных нападений и двух убийств. По итогам 2020 года задокументирована деятельность 40 организованных групп, состоящих из 189 участников, на счету которых 255 преступлений.