Число ДТП в Подмосковье в 2020 году сократилось на 17%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество ДТП в Подмосковье в прошлом году сократилось на 17%, число погибших и пострадавших в них на 12% и 17% соответственно. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области по итогам расширенной коллегии главка.

"Во взаимодействии с правительством Московской области достигнуты положительные результаты в профилактической работе с участниками дорожного движения. На 17% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, на 12% - количество граждан, погибших в результате ДТП, и на 17% - число раненых", - сказали в пресс-службе.

В МВД также отметили, что в рамках государственных программ в Московской области для органов внутренних дел открыто семь новых участковых пунктов полиции. Для полицейских закуплено 124 автомашины, более 1 тыс. единиц электронно-вычислительной техники, а также средства индивидуальной защиты личного состава в условиях пандемии.