Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

ТАСС, 22 января. Авария с участием двух легковых автомобилей Datsun и ВАЗ-2114 произошла в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

"В результате ДТП водитель автомобиль Datsun, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончалась на месте", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла в пятницу вечером на 718-м км трассы Саратов - Балашов в Саратовском районе. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.