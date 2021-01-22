На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Взрыв из-за разгерметизации газового баллона произошел в пятницу в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел на территории цветочного рынка.

Он также сообщил, что после инцидента из опасной зоны эвакуировали порядка 100 человек.

В МЧС по Краснодарскому краю журналистам подтвердили информацию о происшествии, по данным ведомства, напротив жилого дома по улице Владислава Посадского происходит возгорание. "Происходит возгорание в здании, предварительно, на общей площади 150 кв. м. На месте находится служба пожаротушения. Организован штаб пожаротушения", - говорится в сообщении ведомства.

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