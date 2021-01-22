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Пожар на цветочном рынке в Краснодаре потушили

Площадь возгорания составила 150 кв. м
© Валерий Стурит/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пожар на цветочном рынке в Краснодаре после взрыва газового баллона в павильоне потушили. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России. 

"В 21:56 объявлена ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе. 

Следователи в Краснодарском крае и прокуратура региона организовали проведение проверок после случившегося.

"По факту случившегося организована проверка", - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что ведомством также организована проверка. "Это легальный цветочный рынок, где ведется стационарная торговля. Произошел хлопок газа", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

По предварительным данным, в павильоне на рынке в Краснодаре вечером в пятницу произошел взрыв газового баллона с последующим горением на площади 150 кв. м, пострадали два человека, они госпитализированы, один погиб. Эвакуировали порядка 100 человек.

В новость внесены изменения (22:08 мск) - добавлена информация о тушении пожара.

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