В Подмосковье арестовали белорусского кикбоксера Алексея Кудина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подмосковный суд арестовал белорусского кикбоксера Алексея Кудина, задержанного накануне в Москве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предэкстрадиционный арест связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче спортсмена Белоруссии.

"Кудин арестован одним из судов в Подмосковье до дальнейшего решения вопроса о его выдаче в Республику Беларусь, где он является фигурантом уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в чем спортсмен обвиняется в Белоруссии.

По словам другого источника агентства, Кудин является фигурантом уголовного дела о сопротивлении правоохранителям с применением насилия (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь). На родине ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным белорусских правоохранителей, во время протестов при задержании силовиками он оказал сопротивление и "отправил в нокаут одного из них".

Официальными комментариями российских и белорусских правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Алексей Кудин был задержан накануне в Москве, сообщили ранее ТАСС в Gagarin Sports Management, представляющей интересы спортсмена.

Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и по кикбоксингу среди профессионалов. Планировалось, что он будет выступать в американской организации кулачных боев Bare Knuckle FC.

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